Прививка от прививки

Прошло больше года после смерти краматорского школьника Антона Тищенко, а родители подростка, да и все украинцы, все еще не узнали причину трагедии: умер ли мальчик от индийской вакцины против кори и краснухи или же всему виной его хронические болезни? Затягивает дело и Генеральная прокуратура Украины.

Смерть от укола

Напомним, в прошлом году, а именно 26 мая, в Украине должна была начаться массовая вакцинация граждан в возрасте от 16 до 29 лет от кори и краснухи. Причина: эксперты Всемирной Организации Здравоохранения были уж слишком обеспокоены эпидемической ситуацией в стране и стремились предотвратить новые вспышки, в частности, кори. Вакцинацию начали раньше почти во всех регионах страны. Понятное дело, за две недели очень сложно привить почти миллион украинцев.

И вот 13 мая минувшего года Украину облетела страшная новость: старшеклассник из Краматорска Антон Тищенко умер в реанимации. Предварительная причина смерти – некачественная вакцина. Массовая иммунизация была приостановлена, а затем и прекращена вовсе. Начались проверки. Проверяли, в том числе, и вакцину, которая поступила в Украину как гуманитарная помощь от ВОЗ. В конце августа прошлого года Государственная служба лекарственных средств и изделий медицинского назначения сообщила, что по результатам тестирования нескольких серий вакцины для профилактики кори и краснухи производства Serum Institute of India установлено их соответствие спецификациям и требованиям Европейской Фармакопеи и ВОЗ.

Причины и следствия

Кроме проверки самой вакцины, за установление причин смерти Антона Тищенко взялись сразу три ведомства – Минздрав, временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию причин смерти подростка и Генеральная прокуратура.

Однако первые выводы появились из-за границы. Всемирная Организация Здравоохранения обнародовала результаты своей экспертизы, в соответствии с которыми смерть школьника не связана с вакцинацией, а парень умер в результате септического шока, вызванного инфекционном заболеванием).

Первым среди украинских ведомств закончила следствие комиссия Минздрава. Она так же настаивает – подросток умер из-за инфекции в организме, а прививка от кори и краснухи тут ни при чем. Об этом говорит в частности Сергей Крамарев, главный детский инфекционист Минздрава Украины. «Это было шоковое состояние, вызванное вирусно-бактериальной инфекцией. Болезнь должна была проявиться», – сказал он. Другими словами, «прямой причинно-следственной связи» между вакцинацией краматорского подростка и наступлением его смерти «не установлено». Иной взгляд у парламентской комиссии - ее председатель Виктор Корж не раз повторял, что именно индийская вакцина стала причиной смерти Антона Тищенко. С его слов, трагедия случилась потому, что препарат должным образом не проверили.

На таких же позициях стоит и Генеральная прокуратура. 19 сентября прошлого года генпрокурор Александр Медведько заявил, что по данным экспертизы Антон Тищенко умер от прививки против кори. Правда, на этом генпрокуратура и остановилась. Только в середине весны нынешнего года Медведько пообещал Президенту Виктору Ющенко, что до конца мая расследование уголовного дела по факту смерти Антона Тищенко завершится и все узнают о ее результатах. Но до сих пор этого не случилось. Однако случилось другое.

Разыскать и доставить

Генеральная прокуратура объявила в розыск бывшего главного государственного санитарного врача страны Николая Проданчука. Его подозревают в превышении служебных полномочий, а именно в том, что «незаконно разрешил ввоз на территорию Украины, использование без надлежащей регистрации, проведение клинических исследований и испытаний комбинированной вакцины против кори и краснухи» производства индийской компании Serum Institute of India Ltd.

«Дело Проданчука подошло к завершению. То есть сегодня завершены все следственные действия, – сказал «Главреду» Юрий Бойченко, начальник пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины. – И об этом следователь уже был готов объявить Проданчуку. Так же он хотел передать ему и материалы дела для ознакомления, согласно статье 218-й Криминально-процессуального кодекса. Но с подозреваемым связаться не удалось. Даже по мобильному телефону. Поэтому Генеральная прокуратура и объявила бывшего государственного санитарного врача в розыск. Розыск поручен ГУ МВД Украины в г. Киеве. Именно милиция должна задержать его и доставить в Печерский районный суд Киева для решения вопроса относительно изменения меры пресечения».

Таким образом, в Генеральной прокуратуре посчитали, что раз господин Проданчук не является на допросы и не живет по месту регистрации, самое время объявить его в розыск, ведь существует же подписка о невыезде.

На следующий день после объявления Проданчука в розыск адвокат экс-санврача Николай Шупеня выступил перед журналистами и сообщил, что его подзащитный вот уже который день находится на лечении в Институте фтизиатрии и пульмонологии им. Яновского. Шупеня еще раз повторил, что об этом своевременно были уведомлены следователи, ведущие уголовное дело, а так же изложил хронологию последних событий. С его слов, 18 мая Проданчук был вызван на допрос в ГПУ. На него подозреваемый не явился. Вместо него приехал адвокат, который пояснил, что его подопечный болен (у него тяжелое легочное заболевание) и находится на стационарном лечении. Сам следователь поговорил с бывшим санитарным врачом по телефону (хотя ранее в Генпрокуратуре говорили, что никак не могут с ним связаться). «Кроме того, 19 мая я направил ходатайство на имя Александра Калифицкого с просьбой приостановить следствие в соответствии со статьями 206, 208 Уголовного кодекса, поскольку Николай Проданчук тяжело болен», – сказал Шупеня.

С самим же господином Проданчуком связи нет. Через своего адвоката он передал журналистам, что, как только пойдет на поправку, расскажет общественности, что же случилось на самом деле.

Пока же столичная милиция не торопится выполнять решение Печерского суда о розыске Николая Проданчука. Этим фактом Генеральная прокуратура и объясняет временную задержку с оглашением результатом следствия. Ведь только после того, как Проданчук ознакомится с материалами дела, его можно будет передать в суд. И там, если верить Генпрокуратуре, раскроются все подробности вакцинации – слушанье будет открытым.

Преступник или жертва?

На первый взгляд, складывается впечатление, что на Проданчука хотят повесить всех собак. В частности Николай Полищук, экс-министр здравоохранения, утверждает, что дело возбуждено неверно. Ведь можно говорить, что Проданчук выполнял свои обязанности, как государственный служащий, а вышеупомянутая вакцина была сертифицирована ВОЗ и привезена в Украину.

«Проданчук стал заложником политической нестабильности в стране, – сказал Полищук «Главреду». – Это однозначно. Вакцина, которую ввезли в Украину, имеет сертификат ВОЗ. А в критических ситуациях медикаменты, сертифицированные ВОЗ, могут ввозиться в страну без соответствующей процедуры регистрации. В данном случае так и произошло. Но некоторым политическим силам выгодно видеть в этом иной смысл. Они зацепились за случай гибели подростка. Безусловно, очень жалко, что умер молодой человек. Но до сегодняшнего дня никто еще не доказал, что смерть связана с вакцинацией. Выводов именно медицинской экспертизы, что смерть связана с вакцинацией, нет. Есть соответственное заключение следственной комиссии Верховной Рады. Но это политическое решение. Проданчука сделали козлом отпущения. Кроме того, можно предположить, что шум подняли ряд компаний, которые хотели бы ввезти другие вакцины, зарегистрировать их и продать (не исключено, что так и будет). Подобным образом сейчас раздувают истерию со свиным гриппом. Проданчука сегодня просто терроризируют. На первом месте в этом деле мысли не о конкретном человеке, а о политической и экономической составляющей. У нас бизнес и политика тесно связаны».

«Проданчук не только имел право подписывать документы по использованию вакцины. Он это обязан был сделать, – настаивает и адвокат Шупеня. – На то время существовало соглашение между Украиной и ВОЗ. После появилось распоряжение Кабмина о том, что надо начать вакцинацию. Был так же указ Министра здравоохранения о вакцинации. К тому же вакцина была ввезена в Украину законно как гуманитарную помощь. А это особенный статус товара, который подлежит упрощенному таможенному контролю. А специальная государственная комиссия, которую возглавляет вице-премьер Иван Васюнык, должна была контролировать все действия, связанные с вакцинацией».

Правда, вышеупомянутые доводы экспертов не исключают существование иной версии. Возможно, Проданчук, как госслужащий, смог пропустить кому-то «необходимую» вакцину в Украину? Правда, если не одна экспертная медицинская комиссия не смогла доказать, что мальчик умер от вакцинации, то на основе чего Проданчука обвиняют в «превышении служебных полномочий»? Остается надеяться, что все точки над «і» будут расставлены именно в зале суда, когда станут доступными материалы дела.

Но как бы там ни было, история с вакциной отчасти может закончиться уже в октябре этого года. Именно тогда истекает срок ее годности. Если до этого времени вакцину не используют или же не продадут, ее придется уничтожить. Другими словами, на ветер будет выброшено 5 миллионов долларов Всемирной Организации Здравоохранения. Вряд ли в условиях кризиса «такое» нам кто-то простит…

Вместо послесловия…

Совсем недавно в Украине появился еще один повод для размышлений на тему вакцинации. В начале мая во Львовской области после прививки тетрактхибом умерла пятимесячная Виктория Пуколяк. И хотя врачи сейчас (понятное дело) оправдываясь, называют массу причин и признаков (возможна была «острая респираторная инфекция, осложнённая бронхиолитом, была в инкубационном периоде»), почему смерть малышки не может быть связана с вакцинацией, родители девочки в подобные версии не верят. Они убеждены – причина смерти их малышки именно вакцинация.

Все трагические истории с вакцинацией все больше настораживают украинцев – число отказов от прививок только увеличивается. Медики бьют в набат, ведь иммунизация важная составляющая профилактики многих опаснейших болезней. С другой стороны – на государственном уровне просто необходимо поднимать вопрос о качестве медицинского обслуживания, а именно об объективности обследования взрослых и детей перед введением вакцины.