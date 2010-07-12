В Луцке прошел парад невест

Вчера, 11 июля, в Луцке состоялся парад невест. Об этом Українським Новинам сообщила представитель департамента молодежной политики и спорта городского совета. По ее словам, парад начался в 15:00, в нем приняли участие 37 девушек, облаченных в свадебные наряды, в возрасте 18-35 лет. Участницы акции приняли участие в праздничной фотосессии, проехали в свадебных лимузинах от замка Любарта по центральным улицам города, кроме того, они выпускали белых голубей на центральной площади города - Театральной. Также среди невест были проведены конкурсы на самую красивую невесту, самые оригинальные платье и прическу. Зрители акции приняли участие в аукционе по продаже свадебного шампанского. Среди призов, доставшихся невестам, - два телевизора и две корзины колбасы. Источник уточнила, что парад невест - некоммерческий проект, цель которого - социальная реклама таких общественных ценностей, как традиционная семья, брак, замужество и материнство. Парад невест был основан московским свадебным фотографом и впервые проведен осенью 2006 года в Москве, тогда в нем приняли участие 7 девушек.