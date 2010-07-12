Сегодня православные празднуют День памяти апостолов Петра и Павла

Православные христиане отмечают в этот понедельник День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, напоминает Интерфакс-Украина. Накануне завершился Петровский пост, который в нынешнем году стал наиболее длинным из возможных по причине ранней Пасхи - он продлился целых шесть недель (самый короткий Петров пост длится всего восемь дней). Святые апостолы Петр и Павел относятся к числу наиболее выдающихся людей ранней истории церкви. Они происходили из разных сословий и стали христианами в разное время при совершенно разных обстоятельствах. Апостол Петр, один из первых и ближайших учеников Христа, сначала был простым рыбаком в отличие от апостола Павла, который родился в знатной семье и в молодости был гонителем христиан. Обращение Павла (тогда еще носившего иудейское имя Савл) случилось уже после земной кончины Спасителя: согласно легенде, однажды по дороге в Дамаск Савл был ослеплен необычным светом и услышал голос Христа, который указал ему путь к истине. Однако, несмотря на разное начало жизненного пути, оба апостола впоследствии стали ревностными проповедниками Христовой веры, за что и были казнены: согласно преданию, это случилось в один день - 12 июля 67 года. Мощи Петра и Павла покоятся в римской базилике. В память об апостоле Петре среди угощений, которые у православных принято подавать на стол в этот день, - всевозможные блюда из рыбы.