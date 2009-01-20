Бесплатно-платная медицина?

И за свои услуги медик не может требовать ни копейки. Так должно быть в идеале. Другое дело, что наши эскулапы все реже вспоминают о 49-й статье Конституции, где записано, что медицинское обслуживание в Украине – бесплатное. Во всех больницах, кроме личных благодарностей пациента врачу, существуют так называемые благотворительные взносы, без которых в больнице часто не принимают.

В Киеве местные власти подобный привычный уклад решили изменить. Ни для кого не секрет, что, с одной стороны, столичные медики который месяц сидят без заработной платы (а даже если бы им таковую платили вовремя, то она – ничтожно мала). А с другой стороны – городской бюджет пуст. Киевские власти решили сделать ход конем – возложить свои бюджетные проблемы на плечи киевлян, заставив их платить в больницах и поликлиниках.

Такого не может быть!

«Медицина в Украине может быть платной», – ответит вам любой юрист. Существует перечень платных услуг, которые могут оказываться в государственных больницах и поликлиниках. Его еще в 2002 году утвердил Кабмин. И только Кабмин может вносить изменения в этот список.

Напомним, согласно вышеупомянутому постановлению Кабинета Министров ныне существует перечень тех медицинских услуг, за которые можно брать деньги с народа. Например, всем известно, что красота требует жертв, в том числе и денежных «пожертвований». Вот поэтому услуги пластического хирурга могут быть платными (исключение – операции по медицинским показаниям, например, исправление врожденного дефекта, такого как «заячья губа»). Кроме того, в список возможных платных услуг входят: анонимное обследование и лечение больных алкоголизмом и наркоманией, лечение бесплодия, оздоровительный массаж, гимнастика, бальнеологические процедуры, операции искусственного прерывания беременности (кроме абортов по медицинским и социальным показателям), медицинские осмотры (для получения выездной визы, профосмотры при приеме на работу, осмотры для получения водительских прав). А также в этот список входят «услуги» по протезированию, коррекции зрения при помощи очков и контактных линз, проведение профилактических прививок. Официально разрешается брать деньги и за диагностику с помощью дорогостоящих приборов (ядерно-магнитный резонанс, УЗИ и др.) и некоторые анализы (к примеру, определение уровня холестерина).

В мэрии же давно действующее постановление сегодня расценивают по-своему. Вследствие чего и появился проект распоряжения «Об установлении тарифов на платные услуги, которые предоставляются лечебно-профилактическими государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения».

На пока еще не принятое, прямо скажем, неконституционное решение, повлиял, как и ожидалось, кризис. Во время временных трудностей врачам нечем платить зарплаты. Это признает и киевский мэр. А такое решение – поиск дополнительного источника доходов (чего стоит обещание столичного мэра о повышении зарплат медикам в 5-10 раз!). Кроме того, платная медицина – способ «улучшения качества услуг», а также весомый аргумент в вопросе исчезновения коррупции из стен больниц и поликлиник. «Последнее уж точно нереально», – скажете вы. Но у Леонида Черновецкого есть свои объяснения. Он обещает за эти деньги пригласить в Киев лучших медиков не только страны, но и стран бывшего Союза.

«Сейчас мы стоим на пороге медицинской реформы, – сказал Леонид Черновецкий журналистам. – Я буду решать этот вопрос. И первые деньги поступят в бюджет уже завтра». А вот чтобы избежать взяточничества, по его словам, нужно установить видеонаблюдение в медицинских заведениях (то, что это просто неслыханные расходы, похоже, в мэрии никого не интересует). Более того, мэр уверен, что ни один врач не сможет брать взятки. «Я буду выгонять таких», – грозится он. Праведные же медики будут получать 10% от каждой гривни, которую они принесут в бюджет.

В рассуждениях, что такое хорошо, а что такое плохо, мэр на минуточку забыл, что ныне украинцы и так платят за бесплатную медицину – налогами.

Платить или нет?

Итак, планы Черновецкого просто наполеоновские. Согласно проекту постановления на платное обслуживание в ближайшем будущем должны перейти шесть медицинских учреждений столицы: Киевский городской консультативно-диагностический центр, Центральная поликлиника Голосеевского района, Киевская городская наркологическая клиническая больница «Социотерапия», Киевский городской центр судебно-психиатрической экспертизы, Городская студенческая поликлиника и Городской психоневрологический диспансер № 3. Тарифы для них уже разработаны. Что же касается других медучреждений, которые находятся не только под крылом киевской мэрии, то над ценой вопроса для них еще думают. Новшества медобслуживания Черновецкого должны коснуться всех киевлян, кроме, естественно, его «любимых бабушек».

Ныне известно, что платить предлагают за все – от приема у врача до анализов. Бесплатными останутся лишь прием у участкового, выписка рецепта, вызов «скорой помощи».

Например, чтобы определить группу крови в Киевском городском консультативно-диагностическом центре, возможно, придется заплатить 26 гривен, а резус-фактор – 20 гривен. Комплексное УЗИ оценили в 214 гривен, а кардиограмму – в 50. Все консультации врачей-специалистов – более сотни гривен: невропатолога – 128 грн, кардиолога – 132, офтальмолога – 131. Самое интересное, что еще прошлой весной в этом же диагностическом центре тоже можно было получить платную консультацию любого врача. Деньги требовали даже со столичного жителя. Такой предприимчивый подход был проверен на собственной шкуре. Тогда кардиограмма стоила менее 40 гривен, а консультация врача-кардиолога – ровно 50. Причем за ЭКГ платить пришлось в отдельном кабинете, где люди в белых халатах не только брали деньги, но даже выписывали квитанцию, а за консультацию можно было отблагодарить лично врача, так как в вышеупомянутом кабинете прозрачно намекнули: «цена все равно одна».

Идея – правильна, подход – нет?

«Медицина у нас в кризисе очень давно, – считает Виктор Сердюк, вице-президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов. – Сегодня медицинское обслуживание для пациента может быть платным исключительно на добровольных началах. То есть если пациент хочет по собственному желанию помочь нашему здравоохранению, или точнее – здравозахоронению, то ему никто не может запретить. И к такой материальной помощи можно подходить, испытывая разные чувства – патриотизм или сострадание. Кстати, по некоторым оценкам, размер подобной помощи украинским медикам только в прошлом году составил около 20 миллиардов гривен. Именно такая сумма была инвестирована в государственную систему здравоохранения. Вот и получается, что теоретически медицина у нас бесплатная, а по факту – еще как платная. У нас вообще многое в стране должно быть бесплатным. Но это не всегда так. У нас несколько параллельных реальностей. Вот если 90% людей платят медикам, как бы нарушая закон, то, возможно, надо переписать закон и не нарушать его?».

Господин Сердюк считает, что, сделав медицину платной, можно будет четко контролировать все проплаты. Но к этому вопросу надо подходить постепенно, обдуманно, а не рубить сплеча, представляя новоиспеченные прейскуранты.

Во всей этой киевской истории пациентов и самих врачей удивляют не столько необдуманные и безрассудные заявления мэра, сколько отсутствие реакции со стороны высшего руководства страны.

«На действия мера Киева вскоре последует реакция Президента, – заверил «Главред» Николай Полищук, экс-министр здравоохранения. – Лично я, как советник Президента, написал соответствующую докладную. Считаю, должны последовать соответствующие решения сверху, чтобы можно было делать какие-то выводы на местах. Мы все реально понимаем, что в условиях финансового кризиса будет недофинансирование отрасли здравоохранения. Но кроме этого надо учитывать, что простые люди могут потерять работу, у них не будет денег, они не смогут лечиться. А если украинцы не смогут получать медицинскую помощь, то это будет сказываться на их здоровье».

В то же время Николай Ефремович настаивает, что, в соответствии с ныне действующим законодательством, в Украине и в государственных, и в коммунальных медучреждениях платных медицинских услуг быть не может. Какие бы распоряжения не подписывали городские или сельские власти. Таковые могут оказываться только в больницах и поликлиниках частной формы собственности.

«То есть людям, которым предписано медицинское обследование, государство таковое должно обеспечивать бесплатно. В условиях же финансово-экономического кризиса могут быть отдельные постановления Кабмина, решения городских или областных советов о гарантированном уровне медицинского обслуживания. То есть должен быть установлен некий уровень услуг, которые можно получить за средства государства или за деньги местных бюджетов. Существует же указ Президента от 2005 года, а также постановление Кабмина от 2007 года! Именно в этих документах речь идет о принятии обязательного социального медицинского страхования, то есть об определении уровня медицинского обслуживания за деньги государства – те налоги, которые мы платим. Но меня волнует тот факт, что никто не выполняет ни указ Президента, ни постановление Кабмина. И когда говорят, что власть ничего не делает, то я утверждаю, что сегодня на 90% уже подготовлены нормативные акты для реформирования отрасли здравоохранения. Но никто их не спешит выполнять! Все хотят переложить тяжесть на плечи пациентов, а не на те деньги, которые заложены в бюджете. Именно это происходит в Киеве. В первую очередь Киев должен определить гарантированный уровень медицинского обслуживания, затем – внести изменения в отрасль медицинского обслуживания. И только после реформирования можно определить тарифы на медицинскую помощь, которая будет предоставляться за пределами бюджетных денег. Ныне же ни у каких городских голов нет полномочий на такие действия. Подобные заявления – не более чем грубое нарушение Конституции», – говорит Полищук.

Как ни странно, о непониманиях действий Черновецкого шепчутся и простые медики. Они анонимно говорят, что не верят в сказки о скорых повышениях зарплат, тем более что деньги мэр не хочет отдавать медучреждениям, а планирует направить в бюджет столицы. «Купит себе еще один лимузин или футбольный клуб», – иронично прогнозирует педиатр одной из столичных поликлиник.

И еще один вопрос: если таким образом даже столичные власти хотят закрывать дыры в бюджете, то что говорить об областных или районных центрах? Где гарантия, что они не последуют примеру Киева?