«Шустер Live» будет жить до декабря

«Шустер Live» будет выходить на телеканале «Украина» до 24 декабря 2010 года. Соответствующий контракт подписал ведущий телепрограммы Савик Шустер в эфире программы «Черное и белое» на телеканале ТВі, сообщает Украинская правда. Он уточнил, что контракт подписан не на весь следующий телесезон, так как гендиректор телеканала Вольдемар Дзики сообщил, что «его личный контракт истекает, и он не имеет права или возможности подписать контракт на дольше». Шустер также отметил, что «есть тревога, что его (контракт на выход телепрограммы) могут не продлить». «Думаю, что у нас есть время на то, чтобы, в конце концов, если он не будет продлен, перепрофилироваться как-то и найти другие способы работы», - заявил он.