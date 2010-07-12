В Украине стартуют учения «Си бриз – 2010»

На юге Украины 12 июля начинаются военные учения «Си Бриз», сообщает ТСН. По легенде учений, в этом году моряки разыграют масштабную «войну с пиратами». Якобы в одной из африканских стран активность пиратов приводит к дестабилизации политической обстановки в регионе. Тогда на арене появляется ООН - боевые корабли освобождают суда, захваченные корсарами, а морской и воздушный десант уничтожает пиратские базы и устанавливает береговую «зону безопасности». В этом году Украина выставила на обучение почти весь свой флот - 16 кораблей и катеров. Накануне в акваторию базы прибыл спасательный буксир U705 «Кременец», корвет «Тернополь» (спущен на воду в 1992 году), базовый тральщик «Мариуполь» (1978 г.), ракетный катер «Приднепровье». Кроме того, в Одесском заливе на рейде стоит самый десантный корабль украинского флота «Константин Ольшанский». Сейчас в Одессе стоят только украинские суда. Утром 12 июля в порт прибыли корабли ВМС США и турецкие катера. Всего в 11-дневных учениях примут участие военнослужащие девяти стран, среди которых США, Бельгия, Дания, Германия, Грузия, Турция и Молдова. Грузины и молдаване пришлют мотострелков, а немцы - инструкторов парашютно-десантной подготовки. Российский флот также будет присутствовать на учениях, но в роли страны-наблюдателя. Наши источники в Минобороны предполагают, что северная соседка Украины покажет свою военную мощь на учениях в следующем году. Морская часть учений пройдет в открытом море, сухопутная фаза - на крупнейшем полигоне в Украине - Широколановском в Николаевской области, рассказал председатель медиацентра Минобороны в Южном регионе Сергей Братчук. 13 июля на военном причале в Армянском переулке пройдут тренировки американских водолазов. Лидер Партии прогрессивных социалистов во главе с Наталией Витренко также готовятся к учениям. «Топить корабли и взрывать машины мы не будем, - пообещала политик. - Но устроим костюмированные представления. По ее словам, 10 июля на полигоне под Николаевом члены партии похоронили гроб с Североатлантическим договором о создании НАТО 1949 года.