Украинцам собираются запретить курить в собственных квартирах

Уже с сентября украинцам могут запретить курить в своих квартирах и автомобилях, а также маршрутках. Иначе – штраф. Такой законопроект внесли депутаты Татьяна Бахтеева и Юрий Кармазин, сообщает Левый берег. «Наказаны могут быть даже те, кто курит на балконе в своей квартире, доставляя при этом неудобство соседям, у которых открыты окна. Кроме таких курильщиков, согласно законопроекту, оштрафованными могут стать взрослые, которые курят в своей квартире в присутствии детей, – рассказал экс-курильщик Кармазин. – Что касается курящих во время поездки водителей легкового и маршрутного транспорта, то их предлагаем штрафовать на сумму от 50 до 100 минимумов (от 850 до 1700 грн), потому как сигарета отвлекает водителя от дороги и может привести к ДТП». Правозащитники говорят, что вычислить нарушителя будет нереально. «Я стану первым, кто выступит против этого закона. Интересно, как будут отслеживать курильщиков, если, например, он вышел на балкон в 3 часа ночи и закурил?» – говорит правозащитник Эдуард Багиров.