Из-за непогоды в Украине обесточено 48 населенных пунктов

Почти 50 населенных пунктов в различных регионах Украины остались без электроснабжения в ночь на понедельник. Об этом сообщает пресс-служба МЧС, передает РИА «Новости». «В ночь с 11-го на 12 июля в результате неблагоприятных погодных условий (дождь сильные порывы ветра) и из-за срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач в 10 областях обесточены 48 населенных пунктов», - говорится в сообщении. Так, в Крыму без света остались 8 населенных пунктов, в Киевской области - 7, в Харьковской - 7, в Винницкой - 6, в Луганской - 6, в Николаевской - 5, в Черновицкой - 4, в Днепропетровской - 3, в Одесской - 1, в Донецкой - 1. Дожди идут в Украине практически без перерывов со второй половины июня. Западная Украина до сих пор ликвидирует последствия наводнения, произошедшего в конце прошлого месяца.