«Большая вода» на Буковине отступила

На Буковине стабилизируется ситуация с паводком. По состоянию на 7 утра 12 июля в Черновицкой области в пострадавших от стихии районах откачана вода из всех жилых домов, информирует ТСН. Уровень воды в реке Прут составляет 195 см, что на 235 см ниже уровня выхода воды на пойму, в реке Сирет - 351 см, ниже поймы на 249 см. МЧС сообщило о завершении спасательной части операции. Привлеченные силы приступают к восстановительным работам. Население области постоянно информируют о сложившейся ситуации и о мерах, принимаемых властями для нормализации обстановки. В зоне чрезвычайной ситуации в круглосуточном режиме работает оперативная группа МЧС. Из-за высокого уровня грунтовых вод остаются подтопленными 193 подвальных помещения, 250 дворохозяйств, 239 колодцев и 109 га сельскохозяйственных угодий, остаются без газоснабжения 6 населенных пунктов. По информации Черновицкой областной государственной санитарно-эпидемиологической станции, в пострадавших районах подтоплены 5 тыс. 223 колодца, продезинфицированы 4 тыс. 261 колодец, из них 1 тыс. 594, которые были подтоплены, остальные - по заявкам граждан. Для обеспечения населения пострадавших населенных пунктов области питьевой водой по заявкам районных государственных администраций задействовано 20 единиц техники. Подразделения МВД продолжают осуществлять круглосуточное патрулирование по охране имущества граждан и общественной собственности. Всего к ликвидации последствий стихии привлечено 1 805 тысяч человек, 333 единицы техники.