В результате терактов в Уганде погибли 64 футбольных болельщика

Взрывы в столице Уганды Кампале, в результате которых погибли 64 человека, прогремели в местах скопления болельщиков, смотревших в воскресенье вечером финальный матч чемпионата мира по футболу. Об этом информирует ИТАР-ТАСС. Как сообщил представитель местной полиции, первый взрыв прогремел в одном из популярных городских баров. Другой инцидент произошел в регбийном клубе. Пока никто не взял на себя ответственность за эти преступления. Однако в правоохранительных органах Уганды не исключают, что за терактами стоят боевики сомалийской исламистской группировки «Аш-Шабаб». В прошлом году она выступила с угрозами атаковать столицу Уганды, военнослужащие которой в составе миротворческого контингента Африканского союза находятся в Сомали.