FEMEN требует не проводить Евро-2012 в Украине

Женское движение FEMEN призывает УЕФА и его главу Мишеля Платини обратить внимание на проблемы проституции и секс-туризма в Украине в ходе подготовки к футбольному чемпионату Евро-2012 и немедленно принять решительные действия по борьбе с этими социальными бедствиями. Об этом говорится в сообщении организации, размещенном на официальном сайте, передают Українські Новини. Также с этой целью девушки провели акцию возле спорткомплекса «Олимпийский» в Киеве. Активистки FEMEN обратили внимание Платини на «горький опыт» стран, которые недавно принимали различные футбольные чемпионаты. «Праздник футбола» для африканцев принес только сиюминутную радость – после отъезда гостей на плечи хозяев ложится тяжелое бремя содержания объектов, построенных специально для чемпионата, некоторые из них будут просто-напросто закрыты. Острые проблемы бедности, СПИДа и преступности так и не были решены, а лишь еще больше обнажились, делая ЮАР менее привлекательной для туристов в будущем. Опыт Греции в проведении спортивного мероприятия мирового масштаба, Олимпиады-2004, оказался плачевным – долг стал катализатором глубокого экономического и социального кризиса, постигшего страну шесть лет спустя», – говорится в сообщении. «Украина – следующая на очереди «хозяйка» футбольного чемпионата «Евро-2012». И нам непонятно, почему за год с небольшим до открытия чемпионата Европы 2012 в Украине и Польше, ничего не слышно о проблеме проституции, которая является одной из главных в Украине, из уст чиновников УЕФА. Где же пресловутая социальная ответственность, о которой твердит УЕФА, забота не только о футболе, но и о социальной сфере в тех государствах, где УЕФА ведет свою деятельность?» – вопрошает FEMEN. «Своим пассивным поведением УЕФА фактически подталкивает сотни тысяч гостей Евро 2012 к нарушению законов Украины и морали. Ведь именно гости ЧЕ по футболу и будут основными клиентами украинских «путан». А в это время украинские власти, прикрываясь «национальной программой развития инфраструктуры», намереваются исключить социальные вопросы в процессе подготовки к чемпионату», – говорится в сообщении. «Мы просим забыть об экономических интригах, политике и искусственном создании позитивного имиджа. Мы не хотим Евро ценою жизни украинских женщин!» – добавляют девушки.