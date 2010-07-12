На Одессу надвигается пятно неизвестного происхождения - Минприроды

Пятно неизвестного происхождения длиной 4 км и шириной 2-3 км движется к берегу Черного моря недалеко от Одессы, говорится в сообщении Министерства охраны окружающей природной среды Украины, сообщает РИА «Новости». «Установлено загрязнение Черного моря веществом неизвестного происхождения, которое имеет вид сплошного слоя и находится на поверхности воды... на расстоянии 50-150 метров от уреза воды. Пятно перемещается к берегу от Большого Фонтана до пляжа «Дельфин», - отмечается в сообщении. Сотрудниками государственной экологической инспекции были отобраны пробы морской воды для анализа на химические загрязняющие вещества. После проведенной экспертизы, в пробах морской воды не было обнаружено превышение основных гидрохимических показателей качества воды, кроме повышенной концентрации взвешенных веществ: на расстоянии 100 метров и 300 метров от уреза воды превышение фона составляет 48 миллиграмм на литр и 65 миллиграмм на литр соответственно, в то время как по данным за 5 июля фоновые показатели морской воды по веществам составили 2 миллиграмма на литр. «Было проведено обследование внешних рейдов ГП «Ильичевский МТП», ГП «Одесский МТП» и ГП «МТП Южный», следов утечек и имеющихся загрязнений с судов, которые находились на рейде, не обнаружено. Отобранные пробы воды переданы на проведение анализа на планктонные формы и водоросли в специализированное учреждение - Одесский филиал Украинского института южных морей», - отмечается в сообщении.