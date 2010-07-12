В июне количество «джинсы» в теленовостях выросло втрое

Количество материалов с нарушениями стандартов информационной журналистики, которые могут свидетельствовать о заказном характере, а также случаев умалчивания общественно важных тем в новостях общенациональных телеканалов в период 31 мая - 26 июня выросла более чем в три раза по сравнению с предыдущим месяцем (487), и составляло 1549 случаев. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проводившегося общественной организацией «Телекритика» в рамках проекта общественной организации Internews Network «У-Медиа» «Мониторинг соблюдения журналистских стандартов и повышения медиаграмотности широкого круга украинских граждан». Наибольшее количество нарушений выявлено в новостях телеканала «Интер» - 245; этому же каналу принадлежит антирекорд по найбольшему количеству нарушений в течение недели - 85. На втором месте ICTV с 236 нарушениями в течение отмеченного периода. На третьем - Первый национальный с 219, а «1+1» занял четвертое место с 198 подозрительными материалами и случаями умалчивания важных тем. Самыми лучшими являются показатели 5 канала (152), СТБ (156) и ТРК «Украина» (159). Такое резкое ухудшение ситуации, как сообщают эксперты мониторинга ТК, связано, прежде всего, с учащением случаев умалчивания общественно важных тем и событий. В частности, в течение недели 21-26 июня всеми или частью телеканалов замалчивались 57 важных тем. С июня 2009 года в рамках проекта «У-Медиа» «Мониторинг соблюдения журналистских стандартов и повышения медиаграмотности широкого круга украинских граждан», который реализовывается общественной организацией «Телекритика» и ГО «Институт массовой информации» при поддержке Internews Network, на сайте «Телекритика» еженедельно публикуется анализ соблюдения профессиональных стандартов в работе информационных служб украинских телеканалов. Проект направлен на повышение уровня медиаграмотности украинского общества, стимулирования медиа к ответственности и соблюдения журналистских стандартов, повышения качества медийного продукта. Материалы проекта читайте в рубрике «Медиаграмотность» сайта «Телекритика»