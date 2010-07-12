Украину продолжит поливать дождями

13 июля в Киеве переменная облачность, кратковременный дождь, грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +26...+28 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, днем местами сильный, грозы, кое-где град, ветер северный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +22...+27 градусов. В Карпатах кратковременный дождь, днем местами сильный, температура ночью +14...+19 градусов, днем +16...+21 градус. В Моршине кратковременный дождь, днем местами сильный, температура ночью +14...+16 градусов, днем +23...+25 градусов. В Трускавце кратковременный дождь, днем местами сильный, температура ночью +13...+15 градусов, днем +23...+25 градусов. В Сваляве кратковременный дождь, днем местами сильный, температура ночью +14...+16 градусов, днем +27...+29 градусов. На севере Украины переменная облачность, кратковременный дождь, грозы, местами град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +14...+19 градусов, днем +24...+29 градусов. В центре Украины переменная облачность, кратковременный дождь, грозы, местами град, ветер северный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +14...+19 градусов, днем +24...+29 градусов. На востоке Украины переменная облачность, кратковременный дождь, грозы, местами град, ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +28...+33 градуса. На юге Украины переменная облачность, кратковременный дождь, днем местами сильный, грозы, местами град, ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +24...+29 градусов. В Крыму переменная облачность, кратковременный дождь, днем местами сильный, грозы, кое-где град, ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +24...+29 градусов. В Ялте дождь, местами сильный, температура ночью +22...+24 градуса, днем +25...+27 градусов. 12 июля температура воды в Черном и Азовском морях +23...+28 градусов, в Днепре возле Киева +24 градуса.