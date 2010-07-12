На Прикарпатье вернули свет населенным пунктам

На Прикарпатье возобновлено электроснабжение пострадавших от непогоды населенных пунктов области. Об этом сообщили в ОАО «Прикарпатьеоблэнерго». Для этого энергетикам пришлось работать и в выходные, поскольку в результате непогоды без электроснабжения полностью остались 44 населенных пункта и частично – 22. Пока достаточно много населенных пунктов подключены по временной схеме, поскольку из-за размытых дорог или оползней проводить обновительные работы на этот момент невозможно. В частности, из-за размытой дороги без света еще остается один населенный пункт - село Бабин Косовского района, а это 160 бытовых потребителей. Спасатели говорят, что проезд по этому участку дороги станет возможным только в среду. Наиболее проблемными также для энергетиков остаются работы по возобновлению переходов через реки, где водой были смыты и повреждены электроопоры. Это Долинский, Калушский и Рожнятовский районы. К восстановительным работам энергетики будут привлекать специализированные подрядные организации, в частности это касается работ по укреплению опор, сообщает УНИАН.