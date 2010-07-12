На Донетчине восстановили трубу газовой сети

В Донецкой области труба газовой сети, поврежденная молнией, восстановлена, и все газопроводы сейчас находятся в нормальном состоянии. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции первый заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Сергей Дергунов, комментируя чрезвычайную ситуацию, которая произошла в г. Кировское 5 июля, сообщает УНИАН. Дергунов отметил, что повреждения газовой трубы, вызванные разрядом молнии, были достаточно быстро ликвидированы, и заверил, что все газопроводы, которые расположены на территории Донецкого региона, не вызывают опасений в вопросе их надежности. «Газопроводы у нас в абсолютно нормальном состоянии, поскольку если бы они были в ненормальном состоянии, то просто была бы запрещена их эксплуатация», - объяснил Дергунов, добавив, что в целом газопроводы контролируют «достаточно много инстанций». «Это просто чрезвычайная ситуация (произошла), и она может случиться где угодно, даже в очень благополучной стране», - заключил заместитель губернатора. Как сообщалось, 5 июля в городе Кировское Донецкой области вследствие разряда молнии произошло повреждение трубы газовой сети диаметром 100 мм среднего давления с дальнейшим горением. Представителями Енакиевского управления по газообеспечению и газификации была осуществлена остановка подачи газа, тем самым горение газа было ликвидировано. С 7 июля проводились работы по восстановлению поврежденной трубы.