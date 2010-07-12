В Кировограде от удара током погиб мужчина

В Кировограде местный житель погиб от удара электротоком, пытаясь самостоятельно ликвидировать последствия непогоды. Об этом сообщил начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Кировоградского горсовета Сергей Коваленко. По его словам, мужчина пытался спилить дерево, на котором повисли оборванные ветром провода линии электропередач. Другой случай поражения током произошел с жителем Кировограда, когда он самовольно пытался возобновить работу электрической щитовой после попадания воды. Мужчина остался жив, информирует УНИАН.