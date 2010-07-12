В Крыму за полгода совершено 14,5 тыс. преступлений

В Крыму в январе-июне 2010 года совершены 14 тыс. 520 преступлений, из них 8 тыс. 35 - кражи. Об этом сообщает УНИАН. «Как и в целом по стране, в автономии наблюдается рост количества преступлений. Основным фактором стали изменения законодательства относительно предела криминальной ответственности за кражу, которая составляла 930 грн. После изменений она снизилась до 60,5 грн, а с апреля составляла 88,4 грн», - говорится в пресс-релизе крымской прокуратуры. Из-за изменений в законодательстве в Крыму резко увеличилось количество возбужденных уголовных дел по фактам совершения краж имущества: с 2 тыс. 449 до 8 тыс. 35. «Если же не брать во внимание рост количества зарегистрированных краж, окажется, что других видов преступлений совершено в автономии на 13,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», - заявила прокуратура. В то же время наблюдается значительное снижение разбоев (-22,3%) и грабежей (-10,8%). Меньше в Крыму в этом году произошло дорожных аварий со смертельными последствиями. Кроме того, уменьшились количество преступлений, связанных с причинением телесных повреждений.