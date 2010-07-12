Прокуратура нашла еще одного чиновника с «липовым» дипломом

В Харькове прокуратура нашла чиновника с липовым дипломом. Против него возбудили уголовное дело, сообщает «Сегодня». Во время массовой проверки дипломов должностных лиц правоохранительных органов, обвинители нашли нерадивого ведущего специалиста Главной государственной инспекции на автомобильном транспорте Харьковской области (орган, контролирующий перевозки пассажиров. — Ред.) с поддельным дипломом. По словам начальника отдела надзора за исполнением законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции облпрокуратуры Олега Максимовича, мужчина при приеме на работу предоставил диплом Сибирского автодорожного института. Он якобы закончил заочное отделение этого вуза в 1995 году. С фальшивым дипломом госслужащий работал с 2005 года. Но когда прокуратура сделала запрос в соседнее государство, то оказалось, что такого номера диплома и вовсе нет. Обвинители уже возбудили уголовное дело по ст.385 ч. 3 (использование поддельных документов). Чиновнику грозит либо штраф, либо арест на 6 месяцев, либо ограничение свободы на 2 года.