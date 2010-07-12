Штрафы для нелегальных таксистов хотят увеличить в 17 раз

Минтранс предлагает увеличить штраф для таксистов-нелегалов. Логика понятна: «нелегалы» не платят за лицензию и их деятельность не облагается никакими налогами. Сейчас за перевозку пассажиров и их багажа без разрешительных документов полагается штраф в 501 гривню. В законопроекте размер взыскания увеличен до 8500 грн. Также добавлен штраф за перевозку «нелегалами» пассажиров на заказ (по телефону через службу такси) — он составит 17 000 гривен (Глававтотрансинспекция и ГАИ смогут делать контрольные заказы). В случае успешного голосования за закон в Верховной Раде, он вступит в силу с 1 января 2011 года, сообщает «Сегодня».