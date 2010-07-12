В Запорожье врач наркодиспансера торговал наркотиками

Сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Главного управления Министерства внутренних дел в Запорожской области на минувшей неделе задержали врача-нарколога одного из частных наркологических центров по подозрению в торговле наркосодержащими и психотропными препаратами в Запорожье. Об этом говорится в сообщении отдела по связям с общественностью ГУМВД в области. 53-летний мужчина подозревается продаже наркотиков наркозависимым людям. Милиция провела ряд оперативных закупок, которые позволили задокументировать преступную деятельность подозреваемого. В результате санкционированных обысков изъято около 7 тыс. таблеток клофелина и еще несколько тысяч сильнодействующих отравляющих медицинских веществ на общую сумму 50 тыс. гривен. Кроме того, у врача изъяты денежные средства в количестве 38 тыс. гривен, 750 долларов и 750 евро, полученные от реализации наркотических и психотропных веществ. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 307 Уголовного кодекса (незаконный сбыт наркотических веществ или их аналогов в особо крупных размерах). Ведется досудебное следствие, информируют Українські Новини.