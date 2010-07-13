Карпов подал иск против Илюмжинова

Шахматист Анатолий Карпов подал в Международный спортивный арбитражный суд в Лозанне иск против действующего президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова. Об этом сообщил сегодня в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сам шахматист, передает Utro.ru. Иск подала компания White & Case, представляющая интересы Карпова. Юристы будут добиваться признания того, что выдвижение Илюмжинова в качестве кандидата в президенты ФИДЕ произошло с серьезными нарушениями регламента и является нелегитимным. «Речь идет о серьезных нарушениях в порядке оформления документов, в порядке представления документов и об отказе нашей стороне в ознакомлении с документами по регистрации в кампании», – уточнил Карпов. Ранее Илюмжинов тоже подал иск в суд на Карпова, обвинив его в порочащих высказываниях о деятельности ФИДЕ. Выборы нового президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) состоятся в сентябре, в Ханты-Мансийске.