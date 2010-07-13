Арт-группа «Война» запустила в здание Таганского суда 3,5 тыс. тараканов

Арт-группа «Война» наводнила здание Таганского суда Москвы тараканами в знак протеста против «тараканьего суда» по делу «Запретного искусства», передает «Lenta.ru». В понедельник в суде должен быть оглашен приговор по делу организаторов выставки «Запретное искусство-2006». Бывший директор музея имени Сахарова Юрий Самодуров и экс-заведующий отделом новейших течений Третьяковской галереи Андрей Ерофеев обвиняются в разжигании национальной и религиозной розни. Гособвинение требует приговорить обоих к трем годам колонии-поселения. Участники арт-группы пронесли в здание суда 3,5 тыс. тараканов. «Тараканы повсюду. «Войну» почти всю вывели. На лестнице – тараканий ад», – пишет в Twitter новосибирский художник Артем Лоскутов, пришедший в суд поддержать Ерофеева и Самодурова. По словам корреспондента «Газеты.Ru», тараканы очень крупные, размером 4–5 см. Охраной суда задержан участник арт-группы Петр Верзилов и несколько человек из группы поддержки.