На Багамах арестован 19-летний угонщик самолетов по прозвищу Босоногий Бандит

На Багамских островах в воскресенье был арестован 19-летний американец Колтон Харрис-Мур по прозвищу Босоногий Бандит, которого подозревают в угоне катеров, самолетов и нескольких машин, сообщает The New York Post. Прозвище Харрис-Мур получил за привычку «выходить на дело» босиком. На месте преступления оставались либо отпечатки босых ног угонщика, либо рисунки со схематическим изображением человеческой стопы, передает Utro.ru. Босоногий Бандит был пойман утром в субботу на острове Эльютера. Он попытался уйти от полиции на скоростном катере, но был задержан. Предполагается, что на Багамы он прилетел на угнанном самолете. В ближайшее время преступника перевезут в столицу Багамских островов, Нассау, где будут оглашены подробности дела. Молодой человек обвиняется в угоне велосипедов, машин, катеров и небольших самолетов, а также в совершении краж со взломом. Почти все угнанные самолеты парень сажал в аварийном режиме, совершая жесткую посадку, а потом бросал. Своей неуловимостью подросток завоевал популярность в социальных сетях. Поклонники бандита создали страницу на сайте Facebook, на которую подписаны более 7,5 тыс. пользователей. В интернете продаются футболки с надписью: «Беги, Колтон, беги!», а на аукционах выставлялись гипсовые отливки отпечатков босых ног, которые, как утверждали продавцы, оставил знаменитый угонщик.