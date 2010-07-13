Осьминог Пауль больше не будет давать прогнозов

Осьминог Пауль, скорее всего, больше не будет делать прогнозы на исходы футбольных матчей. Представительница океанариума Sea Life в Оберхаузене Таня Мунциг рассказала, что отныне он будет заниматься привычными для него вещами, передает «Lenta.ru». «Пауль уходит в отставку. Теперь он будет заниматься тем, что у него получается лучше всего – играть с дрессировщиками и радовать детей, которые с удовольствием приходят посмотреть на него», – приводит слова Мунциг АР. Пауль отгадал все исходы матчей с участием сборной Германии, а также верно предсказал победу сборной Испании в финальном матче чемпионата мира.