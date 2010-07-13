Количество преступлений в Украине выросло на треть

В Министерстве внутренних дел Украины констатируют, что рост уголовных преступлений за 1-е полугодие 2010 года произошел во всех регионах страны, сообщает «Интерфакс-Украина». «Оперативная обстановка в государстве остается сложной. Почти на треть увеличилось количество зарегистрированных преступлений. Рост уголовных проявлений произошел во всех без исключения регионах», - сообщил первый заместитель главы МВД Сергей Попков в ходе расширенного заседания коллегии МВД во вторник в Киеве. При этом он подчеркнул, что рост уголовных преступлений происходит за счет того, что в 2,5 раза увеличилось количество зарегистрированных краж. Попков также подчеркнул, что каждое второе зарегистрированное преступление общеуголовной направленности остается нераскрытым. «На недостаточном уровне организовано раскрытие преступлений, которые находятся на контроле министерства», - сказал он. По словам первого замглавы МВД, осталось нераскрытым каждое седьмое умышленное убийство, каждое третье нанесение тяжелых повреждений и каждый восьмой разбой. Попков подчеркнул, что из сложившейся ситуации «надо делать выводы».