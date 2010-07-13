МВД и ГПУ инициируют уголовную ответственность за любые кражи

Министерство внутренних дел совместно с Генеральной прокуратурой инициируют введение наступления уголовной ответственности за кражу имущества независимо от стоимости украденного. Об этом во время расширенной коллегии МВД сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Попков, информируют Українські Новини. «Совместно с Генеральной прокуратурой мы подготовили предложения относительно увеличения предела наступления уголовной ответственности за кражу чужого имущества... Предлагается предусмотреть уголовную ответственность независимо от суммы украденного, но с некоторыми деталями: с проникновением в жилье, другие помещения или тайники, кражи из одежды, сумки, а также из автотранспорта», - сказал он. Как сообщалось, в июне 2009 года Верховная Рада снизила минимальную стоимость имущества, за кражу которого наступает уголовная ответственность, с 907 гривен 50 копеек до 60 гривен 50 копеек. Рада установила, что кража имущества считается мелкой, если стоимость такого имущества не превышает 0,2 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (60 гривен 50 копеек). За такую кражу предусмотрена административная ответственность, а за кражу имущества, стоимость которого превышает указанную сумму, наступает уголовная ответственность.