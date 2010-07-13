В Украине в среду ожидаются дожди и жара

14 июля в Киеве переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы, 15-20 м/с, температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +29...+31 градус. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы, 15-20 м/с. Температура ночью +14...+19 градусов, днем +24...+29 градусов. В Карпатах кратковременный дождь, местами сильный, температура ночью +12...+17 градусов, днем +15...+20 градусов. В Моршине кратковременный дождь, местами сильный, температура ночью +14...+16 градусов, днем +24...+26 градусов. В Трускавце кратковременный дождь, местами сильный, температура ночью +15...+17 градусов, днем +25...+27 градусов. В Сваляве кратковременный дождь, местами сильный, температура ночью +16...+18 градусов, днем +26...+28 градусов. На севере Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы, 15-20 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +27...+32 градуса. В центре Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы, 15-20 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +27...+32 градуса. На востоке Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер восточный, 5-10 м/с, местами шквалы, 15-20 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +29...+34 градуса. На юге Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами шквалы, 15-20 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +27...+32 градуса. В Крыму переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами шквалы, 15-20 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +27...+32 градуса. В Ялте кратковременный дождь, местами сильный, температура ночью +19...+21 градус, днем +28...+30 градусов. 13 июля температура воды в Черном и Азовском морях +24...+28 градусов, в Днепре возле Киева +25 градусов.