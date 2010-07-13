В Польше столкнулись 2 пассажирских поезда

В Поморском воеводстве на севере Польши столкнулись два пассажирских поезда. 23 человека получили ранения, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Данных о погибших пока не поступало, сообщает РБК со ссылкой на польский телеканал TVN 24. Столкновение произошло на железнодорожном переезде Слупск-Щецинек, в 23 км от станции Слупск. По словам очевидцев, на момент аварии в поездах было очень много пассажиров, они добирались на работу. Вместе с тем большого числа жертв удалось избежать, поскольку, по предварительным оценкам, скорость поездов была не слишком высока. Предполагают, что столкновение произошло из-за неисправного железнодорожного оборудования, но не исключают также версию, что виной могла быть невнимательность машинистов или диспетчеров. Движение на участке заблокировано. На месте аварии ведут работу спасатели и работники правоохранительных органов.