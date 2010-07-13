Автор фильма о Януковиче не видит в нем ничего позорного

Автором и режиссером фильма «Президент. Начало пути», который демонстрировали в своем эфире Первый канал и ICTV, является генеральный директор Национальной телекомпании Украины Егор Бенкендорф. Об этом он сказал в комментарии Телекритике. «Сначала фильм должен был снимать Марк Гресь, его творческое объединение документальных фильмов. Это должно было происходить в рамках нашей юбилейной серии. Например, сейчас это объединение снимает юбилейный фильм о режиссере Николае Рушковском. Но он не смог. Поэтому фильм снял я, по собственной инициативе. И ничего позорного в этом не вижу», - прокомментировал Бенкендорф. По его словам, диктор Даниил Серых и композитор Игорь Стецюк с радостью согласились на его предложение о сотрудничестве, а Игорь Стецюк передал музыку к фильму бесплатно. Что касается показа на ICTV, то, как объяснил Бенкендорф, он обращался на канал с просьбой предоставить некоторые архивные материалы для фильма, тогда же предварительно договорился о показе картины. «Мы предварительно договорились, что если фильм выйдет нормального качества, то ICTV его покажет. Когда лента была снята, я послал ее на канал - очевидно, качество их устроило, и потому они показали фильм», - говорит Бенкендорф. Также он обращает внимание на то, что 10-11 июля по разным каналам были показаны два разных фильма о юбилее Януковича. «Я говорю лишь о фильме, который показал наш канал и ICTV. Я видел аналогичный фильм на ТРК «Киев», но это не мой», - отметил он.