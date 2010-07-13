В результате оползня из лагеря на Ивано-Франковщине отселили детей

Вчера вечером в селе Ганнусивка Тисменицкого района Ивано-Франковской области произошел оползень, в результате которого были отселены 20 детей из оздоровительного лагеря. Об этом сообщили УНИАНу в Главном управлении МЧС в Ивано-Франковской области. Угрозы зданиям и жителям села нет, дети в безопасности, заверили спасатели. Согласно информации Службы автомобильных дорог, на утро 13 июля в результате повреждения дорожного полотна в Ивано-Франковской области отсутствовало транспортное сообщение с 11 населенными пунктами.