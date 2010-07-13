Руководство ТВі готово купить «Тонис»

Руководство телеканала ТВі рассматривает варианты покупки телеканалов. В частности, оно готово вести переговоры о покупке телеканала «Тонис». Об этом в «МедиаБизнес» заявил генеральный директор ТВі Николай Княжицкий. По его словам, для того, «чтобы купить какой-то канал, нужно, чтобы он продавался». В частности, он отметил готовность руководства компании вести переговоры о покупке телеканале «Тонис». Однако, по словам Княжицкого, «существуют другие люди, которые хотят забрать «Тонис» у владельцев бесплатно, действуя в судах и используя влияние на суды». Однако что именно это за люди, он не уточнил. Как писал ранее «МедиаБизнес», ссылаясь на собственный источник, переговоры о покупке канала «Тонис» ведет группа «Интер». «Это проверенная информация. Причем «Тонис» они готовы купить со всеми их долгами», – отметил участник рынка, который пожелал остаться не названным. Руководство «Интера» давать какие-либо комментарии по этому поводу отказалось.