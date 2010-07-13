Незаконным действиям СБУ посвятили сайт

Общественность планирует создать «доску позора» сотрудников Службы безопасности Украины, уличенных в нарушении законов. Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил один из авторов идеи Максим Абрамовский, презентуя интернет-проект job-sbu.net, посвященный незаконным действиям СБУ. По его словам, эта «публичная доска позора» будет сформирована на основе сообщений людей, которые будут писать на сайт о фактах противоправных действий Службы безопасности Украины против них. Как отмечают авторы сайта, он был создан независимой общественной неполитической некоммерческой организацией с целью освещения фактов незаконных действий сотрудников СБУ, прокуратуры и других правоохранительных органов. Как отмечается на сайте, основными целями его деятельности является противодействие нарушениям законодательства и восстановление законности; пропаганда правовых знаний и правовое просвещение граждан; ведение независимой аналитической деятельности по фактам нарушения закона сотрудниками СБУ, прокуратуры и других правоохранительных органов; оказание информационной и правовой поддержки пострадавшим от произвола и беззакония. «Создать сайт нас побудили события, произошедшие с нами. Столкнувшись с проблемой нарушения законных прав граждан со стороны самых, казалось бы, элитных правоохранительных структур в лице СБУ, и безрезультатно испробовав практически все возможные способы решения вопросов в рамках правового поля, мы поняли, что юридические механизмы защиты собственных прав неэффективны», - пишут создатели сайта на его главной странице. Абрамовский подчеркнул, что сегодня единственным способом защиты от незаконных действий СБУ часто является лишь публичность. Он считает, что существование подобного сайта поможет людям объединится. «Мы еще не знаем масштабов катастрофы, возможно, после сбора данных будет создано общественное движение», - отметил он. «Мы считаем, что единственным решением данной проблемы является организованное сопротивление всех пострадавших от этой некогда элитной государственной структуры», - отмечают создатели сайта. Они убеждены, что «первым шагом к нашей цели будет мобилизация всех, кого волнует проблема СБУшного беспредела». «Если Вас коснулась эта проблема, пишите нам, распространяйте всеми возможными способами адрес сайта», - обращаются к гражданам его авторы.