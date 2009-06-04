Посвята Каталонії-3.Тапас

У давній суперечці про те, що перше – ковбаса чи культура, я теоретично зав¬жди на боці культури. Але практично якось виходить так, що ноги самі несуть до ковбаси.

Тапас – це іспанські закуски, які останніми роками стали шалено популярними у всьому світі, дещо замістивши гостромодні суші, які перейшли до розряду мейнстриму. Тапас настільки зараз поширені, що у Британії найбільшу тапас-мережу – Ла Таска – заснували британці. Заходиш у величезний двоповерховий ресторан, чекаєш, поки тебе посадять, замовляєш жирні кальмари й дешевий хамон, п’єш вино втридорога, насолоджуєшся «іспанчєським» псевдодизайном із якоюсь кукурудзою, що звисає зі стелі, і безуспішно уявляєш себе в Іспанії. Зараз дешеві авіалінії вже відлебеділи, й ціна «дешевого» квитка, включно із платою за валізу, реєстрацію, а незабаром і платою за користання туалетом догнала і переганяє ціни на конвенційних авіалініях. Тому раніше взагалі дешевше було полетіти з Лондона в Іспанію, ніж сходити в Ла Таску. Але прикол у тому, що тапас в Іспанії – задоволення не обов’язково з дешевих.

Тапас – це множина від слова «тапа», щось на зразок «закуска». Я маю цілу книгу рецептів тапас іспанською мовою (іронія полягає в тому, що вона виявилася перекладом книги американської кулінарки). Так от, там пишеться, що тапас вигадали на півдні Іспанії, в Андалусії, щоб накривати склянку з напоєм. Аби туди не залітали мухи. Версія про мух мене якось не переконує: чим краща тапа, на якій накаляла муха, за вино, в якому вона втопилася? У будь-якому разі, тапас походять із півдня, але кожен регіон Іспанії зараз адаптував їх до себе.

Країна Басків називає свої тапас – «пінчос»; це переважно крихітні бутерброди з різними смаколиками, сиров’яленою шинкою, яєчними, овочевими та рибними паштетами, сиром із анчоусами. Інколи це неймовірно складні конструкції з фігурно вирізаних делікатесів. Ви берете їх із барної стійки за коктейльну паличку, встромлену в них, а потім платите залежно від кількості паличок на вашій тарілці. Якщо вам не терпиться затиснути пару паличок і заплатити менше, майте совість і скажіть, що ви з Росії.

Галісія, де я поки що не була, має свої характерні тапас, найвідоміший – пульпо гальєго, відварений і підсмажений восьминіг. У галісійських тапас-барах вино наливають у блюдця, від чого воно швидко нагрівається.

У Барселоні також є свій підхід до тапас, і це – ф’южн. Оскільки це місто (і його околиці) вважається одним із провідних кулінарних центрів світу, завдяки, зокрема, ресторану Ель Буллі та його шефу Фернану Адріа, усі інші шеф-кухарі самопроголошеної столиці дизайну намагаються також «ізгольнутися» і приліпити на свій тапас щось оригінальне. Є японсько-іспанські мотиви, наприклад, чи італійський вплив. Але я раджу традиційний тапас-бар, де в обід та ввечері набивається повно місцевих роботяг (жінок набагато менше, ніж чоловіків), і грубі лапи будівельників та біліші й ніжніші – офісних працівників роздирають лангустини й хапають шматочки найніжнішого хамона, відправляючи їх у свою галасливу пельку, і запивають це літрами, незалежно – вина чи пива. За годину підлога вкрита засмальцьованими серветками (тут так прийнято), дим, цілком імовірно, коромислом (в Іспанії ще подекуди можна курити в ресторанах), а на барній стійці ростуть гори панцирів від морської живності.

Приїхавши до Барселони, ви, ймовірно, захочете побачити море. Тож підіть у Васо де Оро, номер 6, на вулиці Бальбоа в Барселонеті, колишньому рибальському райончику, а тепер півострівці для туристів та мільйонерів. І якщо у вас лишилося хоч трохи грошей після купівлі квитка, замовте філе-стейк (solomillo) і лангустини (тицьніть пальцем на гору лангустинів у сусіда і скажіть: есто або альйо, бо я не можу знайти цього слова в каталанському розмовнику). А ще вам наллють звареного тут-таки пива й наріжуть в’яленого тунця з бланшованим мигдалем.