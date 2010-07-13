Ющенко по традиции поднимется на Говерлу

Экс-президент Ющенко традиционно для себя поднимется на Говерлу, пишет Украинская правда. Восхождение состоится 17 июля 2010 г. и будет посвящено 20-й годовщине Декларации о государственном суверенитете, сообщается на официальном сайте партии. «В этом году такая экспедиция не просто приурочена к 20-й годовщине провозглашения Декларации, она имеет еще и экологическую цель - уборку мусора, который оставляют на склонах горы многочисленные туристы», - говорится в заявлении. Кроме того, нашеукраинцы запланировали проведение торжественного митинга по случаю юбилейной даты, интервью руководителей партии для СМИ и общение с представителями творческой элиты.