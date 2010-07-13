В Украине новый «пищевой» скандал, теперь с детским питанием

С полок магазинов снимают детское питание компании «Нестле», пишет газета «Сегодня». Производители заявляют, что запрет на продажу их товаров инициировал Госпотребстандарт. «Речь идет о запрете каш «5 злаков» и пюре», — рассказал директор по корпоративным вопросам компании «Нестле-Украина» Геннадий Радченко. По его словам, претензия — в том, что в продуктах используются мука и крахмал. «Госпотребстандарт не объясняет тот факт, что закон о запрете этих веществ был принят еще в 2006 году, а претензии начались только в июле. Это странно. В 2008 году нам приходило официальное письмо от Минздрава, где подтверждалось, что крахмал и мука — продукты ежедневного потребления и могут использоваться в детском питании. Кстати, Украина — единственная страна, где эти вещества запрещены», — говорит Радченко. В пресс-службе Госпотребстандарта настаивают, что все их действия законны: «В Украине действует Закон «О детском питании», которым запрещается использовать в производстве продуктов детского питания крахмал пищевой и муку пшеничную». Как объяснила газете нардеп Татьяна Бахтеева, в Законе «О детском питании» много недоработок, и запрет на муку и крахмал — одна из них: «Крахмал полезен для пищеварения младенцев. Я сейчас работаю над поправками к этому закону». Врачи-педиатры удивлены запретом этого питания. «Питание этой компании имеет хорошую репутацию. Не слышала о нем плохих отзывов. Крахмал и мука нормально воспринимаются детками», — говорит столичный педиатр Людмила Крук.