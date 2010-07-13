Извержение исландского вулкана закончилось - ученые

Извержение вулкана Эйяфьядлаекюдль в Исландии, которое создало огромные проблемы для европейского авиасообщения этой весной, по всей видимости, закончилось, сообщает Радио Швеция. Сейчас из жерла вулкана извергается уже не вулканический пепел, а пар. «Нельзя исключить возможности возобновления его активности, но на сей раз она скорее всего закончилась», - сказал сотрудник Сейсмологического института в Упсале Рейнир Бёдварссон, отметив, что, как показывают замеры шведских станций, ближайший вулкан Катла, последующего извержения которого так опасались, не показывает никаких признаков активности.