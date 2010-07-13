Запорожский врач снабжал пациентов наркотиками

12 июля запорожские правоохранители задержали 53-летнего нарколога одного из частных наркологических центров, который вместо того чтобы лечить зависимых, сам продавал больным наркотические вещества, пишет «Сегодня». Операцию по задержанию медика оперативники УВД Запорожской области тщательно готовили, и в результате милиционерам удалось закупить у нарколога партию наркотических и психотропных препаратов, которые найти в свободной продаже невозможно. В тот же день доктора взяли под стражу. То, что врач регулярно сбывал наркотики, доказал и обыск, проведенный в его кабинете. Сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков обнаружили 7 тысяч таблеток клофелина, 80 ампул сибазона и несколько тысяч таблеток сильнодействующих и ядовитых препаратов на общую сумму 50 тыс. грн. Кроме того, из стола медика оперативники изъяли почти 40 тысяч гривен, 715 евро и 750 долларов, вырученных от продажи таблеток и ампул. Теперь в отношении наркодилера возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотиков». Пока неизвестно, какой приговор вынесет суд, но грозит дельцу от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.