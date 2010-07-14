ВВС России закупят более 60 самолетов пятого поколения

Главком ВВС России Александр Зелин не исключил, что первая партия самолетов пятого поколения будет оснащена старым двигателем. «Я думаю, что к серийным поставкам (2015–2016 годы) мы уже будем иметь тот двигатель, который нужен. Во всяком случае, если первая партия самолетов будет с неродным двигателем, то остальная серия – с новым», – сказал он, передает Newsru.com. «В настоящее время мы поднимаем в воздух самолет пятого поколения на неродном (старом) двигателе, то есть не на том, который будет на серийном образце. Однако решение о создании нового двигателя принято, и объединенная двигателестроительная корпорация будет его создавать», – пояснил Зелин. «Не были решены организационные вопросы, кому делать этот двигатель. Теперь все точки над i расставлены», – добавил он. Кроме того, по словам Зелина, ВВС России закупят с 2015–2016 годов более 60 самолетов пятого поколения. «С 2015–2016 годов данный самолет начнет поступать в ВВС. Предварительно, это будет более 60 летательных аппаратов», – сказал он.