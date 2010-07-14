Семеро матросов Балтийского флота осуждены за дедовщину

Семеро матросов одной из воинских частей Балтийского флота (БФ) осуждены за дедовщину, сообщили сегодня в пресс-службе военной прокуратуры БФ. Шестеро из них приговорены к лишению свободы на сроки от 1,5 лет до 1 года 9 месяцев. Седьмой военнослужащий осужден условно, передает Вести. Установлено, что «семь военнослужащих по призыву в августе 2009 года по предварительному сговору под угрозой применения насилия заставили своих сослуживцев лечь на землю и своими телами «выложить» слово KAVKAZ, рассказали в пресс-службе военной прокуратуры флота. Все подсудимые обвинялись в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и нанесении потерпевшим морального и нравственного страдания, унижении чести и достоинства.