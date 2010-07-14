В Германии горят 200 га леса на старом полигоне

В Германии недалеко от города Ютербог, земля Бранденбург, горят 200 га леса на территории бывшего военного полигона, сообщает газета «Tagesspiegel». Причиной пожара называется непроизвольный взрыв находящихся на территории полигона старых снарядов. Распространение огня началось в выходные, в воскресенье сгорело прядка 85 га леса. Распространению огня способствует сухая жаркая погода, установившаяся в Германии, передает Utro.ru. Из-за продолжающихся взрывов пожарные не могут зайти в лес. В данный момент в тушении участвуют три вертолета. Обсуждается возможность использования танков, которые проложат просеки среди горящих деревьев. Близлежащие населенные пункты Бардениц, Пехюле и Клаусдорф пока вне опасности.