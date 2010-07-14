Убийцы австралийского миллиардера Германа Рокфеллера раскаялись в содеянном

Двое обвиняемых по делу об убийстве австралийского миллиардера Германа Рокфеллера раскаялись в содеянном, сообщает HeraldSun. Суд города Мельбурн во вторник принял от адвокатов заявления подсудимых о раскаянии в совершенном убийстве. На этом основании с пары Марио Шембри и Бернадетт Дени снято обвинение в преднамеренном убийстве, передает «Газета.ru». В январе 2010 года австралийская полиция начала поиски пропавшего миллиардера Рокфеллера. Спустя несколько дней по подозрению в убийстве были задержаны Марио Шембри и Бернадетт Дени. Сегодня они подтвердили существовавшую ранее версию произошедшего. По данным полиции, Герман Рокфеллер скончался после драки, которая возникла, когда он явился в дом свингеров Шембри и Дени без своей жены. После гибели Рокфеллера его тело было расчленено бензопилой и сожжено.