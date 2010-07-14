Пьяный австралиец выжил после попытки оседлать крокодила

В Австралии подвыпивший мужчина выжил после попытки прокатиться на крокодиле, пишет издание The West Australian. В понедельник 36-летний житель города Брум решил покататься на крокодиле: идея пришла ему в голову после того, как он выпил изрядное количество спиртного и был выдворен из местного бара. Мужчина направился в близлежащий парк, в котором находились вольеры с крокодилами. Он забрался в один из них и попытался усесться на спину пятиметрового крокодила по кличке Фэтсо. Крокодил схватил обидчика за ногу и разодрал в клочья кожу и мышцы, однако мужчине удалось выбраться из вольера и добраться до бара, откуда была вызвана «скорая помощь», передает «Lenta.ru». В данный момент мужчина идет на поправку после перенесенной операции.