Владелец конфискованной картины Брюллова требует вернуть ему полотно

Гражданин России и Германии Александр Певзнер, который обвиняется в контрабанде ранее неизвестной картины Карла Брюллова «Христос во гробе», требует через суд прекратить уголовное преследование и вернуть ему полотно. Об этом сообщила адвокат Анна Ставицкая, передает Utro.ru. «Мы обратились с жалобой в следственные органы с требованием прекратить уголовное дело по статье «контрабанда» в отношении Певзнера, а также вернуть ему картину, однако в удовлетворении нашего ходатайства было отказано», – рассказала Ставицкая. Она добавила, что защита Певзнера обжаловала этот отказ в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга. «Мы просим суд признать незаконным отказ прекратить дело, обязать следователей дело прекратить и вернуть картину», – сказала адвокат. Она добавила, что заседание по жалобе назначено на 14 июля. В настоящее время картина хранится в Русском музее.