Sotheby's продаст письмо Нельсона, написанное за четыре дня до Трафальгарской

На аукционе Sotheby's будет выставлено письмо британского адмирала Нельсона, написанное им за четыре дня до Трафальгарской битвы, пишет газета The Sun. В письме он обращается к своему другу – губернатору Гибралтара – и признается, что очень ждет предстоящей битвы. Адмирал добавляет, что надеется на восточный ветер, который «выгонит французскую эскадру из порта», передает «MIGnews». Спустя четыре дня, 21 октября 1805 года, состоялось одно из наиболее известных морских сражений, закончившихся победой британского флота. Во время боя Нельсон был ранен и в тот же день скончался. Специалисты Sotheby's полагают, что цена данного лота может достигнуть €14 тысяч. «Среди коллекционеров есть такие, кто заинтересуется данным письмом. Письма Нельсона тем привлекательнее, чем ближе к его смерти они написаны», – добавили в Sotheby's.