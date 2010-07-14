Шведки считают пробежки не менее важными, чем секс

Согласно исследованию, проведенному недавно в Швеции, женщины этой скандинавской страны считают фитнес-пробежку одним из наиболее важных в своей жизни занятий, наравне с сексом, пишет The Local. В исследовании, проведенном журналом «iFORM», приняли участие порядка 2 тыс. женщин в возрасте от 15 до 60 лет. Результаты показали, что шведки готовы отказаться от шопинга, встреч с подругами и общения с мамой ради удовольствия пробежаться в одиночестве по району, передает «Газета.ru». «Бег – это что-то вроде панацеи: за относительно короткий промежуток времени женщина может привести в порядок фигуру, избавится от стресса и получить заряд положительных эмоций», - пояснил один из исследователей. Большинство опрошенных женщин заявило, что они выходят на дистанцию в пять километров, примерно, трижды в неделю. И хотя первое место среди жизненных приоритетов было отдано большинством опрошенных женщин работе, следующими в списке идут пробежки и секс.