На Ивано-Франковщине остаются подтопленными более 600 домов

По состоянию на утро 14 июля в Ивано-Франковской области остаются частично подтопленными (преимущественно вода остается в подвальных помещениях) 603 дома. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе МЧС. Кроме того, остаются подтопленными 1,467 тыс. из 2,774 тыс. колодцев, 1,251 тыс. приусадебных участков, 692,83 га сельхозугодий, повреждено 13,56 км водозащитных дамб и 20,28 км берегоукреплений, размыто 136,15 км берегов. Восстановлено автотранспортное сообщение с 28 населенными пунктами (остается 11), восстановлено 8 мостов (остается 33), 2 водозабора (остается 6), 6 канализационно-насосных станций (остается 2), 1 очистное сооружение (остается 1). Остаются разрушенными 3 из 5 автомобильных мостов, повреждены - 30 из 36 автомобильных и 119 пешеходных мостов, 429,9 км автомобильных дорог государственного и местного значения. Отсутствует газоснабжение у 411 абонентов в 3 населенных пунктах. Без электросвязи остаются 2,382 тыс. абонентов в 14 населенных пунктах. Подразделения МВД продолжают осуществлять круглосуточное патрулирование по охране имущества граждан и общественной собственности. С начала работ были спасены 63 и эвакуированы 125 человек. Уровень воды на всех реках области ниже уровней пойм, кроме р. Воронп в Тысменице, где уровень выхода воды на пойму составляет 79 см.