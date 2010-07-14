На рынке «Привоз» в Одессе саперы искали взрывное устройство

Неизвестный вечером 13 июля сделал ложное сообщение о минировании рынка «Привоз» в Одессе. Об этом сообщил представитель Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий Чернобыльской катастрофы в Одесской области, информируют Українські Новини. Около 20:00 неизвестный сообщил в милицию о том, что на территории рынка заложено взрывное устройство. На место происшествия выехали саперы, территорию по периметру оцепила милиция. С потенциально опасной территории были эвакуированы около 500 человек. «Исходя из того, что вокруг рынка, находящегося в центре города, на всех прилегающих улицах множество остановок общественного транспорта, ситуация была значительно усугублена», - подчеркнул представитель. Он добавил, что многие предприниматели торгуют на «Привозе» всю ночь. В результате тщательного обследования территории, взрывное устройство не обнаружено. Работа рынка была восстановлена после 23:00. Ведется следствие.