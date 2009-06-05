Короновали в девятый раз…

5 июня 2009, 13:40

Вчера в Киеве состоялась IX церемония награждения победителей всеукраинского конкурса романов, киносценариев, пьес и песенной лирики о любви. Участники совлитпроцесса делятся впечатлениями...

Отныне я знаю, что никогда не смогу победить в конкурсе «Коронация слова», сколько бы усилий не прилагал. Жюри интересует все: женские, производственные романы, триллеры или фэнтези. Только не этот дурацкий интеллектуализм, к которому привык я. Он никому (по крайней мере, если верить высказываниям некоторых членов жюри упомянутого «конкурса романов и киносценариев») в этой стране не нужен.
Неделю назад президент компании, в которой девять лет назад придумали «Коронацию», господин Юрий Логуш, презентуя в «Укринформе» очередной финал конкурса, обмолвился: «Камю бы у нас не победил». Интернет-издания растиражировали эту фразу, а интернет-пользователи вволю порадовались, комментируя ее. Но на самом деле было грустно. За поисками авторов массового чтива мы забываем о литературе – той, которая получает Гонкуровскую и Букеровскую премии, той, о которой веками легионы ученых пишут статьи и исследования, той, которая, в конечном итоге, составляет литературный процесс. К сожалению, эту литературу наши конкурсы и премии (все, вкупе с Шевченковской) не замечают. Лишь иногда пробивается страшная черная туча бульварщины легоньким лучиком «слова»» – и снова надолго и плотно заслоняет от людей светлый лик Литературы.
Вчера в Национальном академическом драматичном театре имени Ивана Франко состоялась торжественная церемония вручения премий. Открывая действо, Юрий Логуш отметил, что в течение девяти лет существования «Коронации» были открыты сотни писателей. Действительно, нельзя приуменьшить значение конкурса в карьере нескольких десятков известных сейчас авторов. Кое-кто из них, кстати, присутствовал в зале. Ирэн Роздобудько, имя которой неоднократно звучало, в этот раз ограничилась скромной тысячей гривен за пьесу. Лариса Денисенко – писательница, телеведущая и член жюри в номинации «Романы» – вручала премии. Андрей Кокотюха до начала церемонии обнимался с Роздобудько и Галиной Вдовиченко. Галина же Вдовиченко, роман которой «Пів’яблука» считается одним из хитов прошлогоднего книжного сезона, завоевала первую, главную премию.
Среди «раздававших слонов» были известные личности: глава Шевченковской РГА Виктор Пилипишин, председатель Шевченковского комитета Николай Жулинский, композитор Александр Злотник, продюсер Эдуард Клим, писатель («почетный москаль украинской литературы») Андрей Курков, кинорежиссер Олесь Санин, издатель Иван Малкович и прочие. Пилипишин, вручив премию от собственного благотворительного фонда, пообещал в следующий раз аж три премии; Злотник рассказывал, как иногда пишет музыку на стихи неизвестных авторов; Санин шутил (мол, готовит российский вариант фильма «Мамай» – будет называться лента «Бабай»).
Итак, кто получил первые премии? В номинации «Пьесы» был отмечен господин Ботыкин из Симферополя, заявивший, что написал несколько десятков пьес, но вот впервые на них обратили внимание. Зря он переживает – подобная история со многими писателями. Знаменитый сейчас Борис Акунин (он же Георгий Чхартишвили) тоже прославился не смолоду, а только лишь написав цикл «попсовых» детективчиков о Фандорине.
В этом году у «Коронации» появилась новая номинация – «Песенная лирика». Как рассказал господин Логуш, жена уже несколько лет уговаривала его взяться и за песни. И вот – наконец. Тут жюри руководил известный композитор Анатолий Матвийчук. Приятной неожиданностью стало появление на сцене известного музыканта и певицы Олеси Синчук, которая за песню «Я шепотіла» получила третью премию. Синчук на свирели сыграла прекрасную мелодию – кажется, даже красивее всей церемонии. Первую премию получил – тоже неожиданность! – прозаик Тарас Антипович. «Я пришизел», – признался он со сцены. Отмеченная наградой композиция Антиповича называется «Осенний киберпанк». Лирика?
В номинации «Киносценарии» в числе награжденных были авторы детективов и ужасов Наталья и Александр Шевченко и Александр Жовна. Супруги Шевченко создали сценарий фильма ужасов «СтрахоРама» (вероятно, аллюзия на известный мультфильм-абсурд «ФутуРама»). «Надеемся, будет действительно страшное кино», – пошутил ведущий. Вторую премию завоевал прекрасный режиссер, драматург, неплохой писатель Александр Денисенко. Первую дали Виктору Абузярову за сценарий под странным названием «Фросина любовь» (странным, потому что в украинском языке имени «Фрося» нет, а есть «Пріська»; значит, по логике и правописанию, должна быть «Прісчина любов»).
Главной интригой, конечно, была номинация «Романы» (тут самая большая премия – 20 тыс. грн.; в прошлом году ее получил Владимир Лис за роман «Острів Сильвестра»). Сначала свой выбор объявили издатели. «Клуб семейного досуга» взялся печатать роман Ирины Черновой (в ней можно было опознать одну из прошлогодних победительниц Люко Дашвар); а представитель церкви сказал много теплых слов о произведении Марии Влад, посвященном Св. Иосифу, мужу Девы Марии.
И, наконец, тройка победителей. Ими стали Юрий Сорока с историческим романом «Іван Богун», Максим Кидрук – «Мексиканські хроніки» (также получил премию как «Лучшее произведение о путешествиях» от журнала «Мандри») и упомянутая уже Лариса Вдовиченко. Последняя – уже небезызвестная писательница, подруга Ирєн Роздобудько, Ларисы Денисенко и Андрея Кокотюхи. Кроме того что ее произведение получило первую премию, от фонда Арсения Яценюка госпоже Вдовиченко вручили сертификат на перевод ее романа на любой иностранный язык.
Поэтому, если верить инициатору проведения конкурса Юрию Логушу, «много замечательных произведений, и качество прекрасное, выбирали лучшее из лучших». Хотя у каждого есть право сомневаться...

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