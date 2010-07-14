Прогноз погоды на четверг

15 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +30...+32 градуса. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, днем (в карпатском регионе) местами сильный, местами грозы, днем местами град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы, 15-20 м/с. Температура ночью +14...+19 градусов, днем +25...+30 градусов. В Карпатах кратковременный дождь, днем местами сильный, температура ночью +13...+18 градусов, днем +17...+22 градуса. В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +15...+17 градусов, днем +26...+28 градусов. В Трускавце кратковременный дождь, днем местами сильный, температура ночью +14...+16 градусов, днем +25...+27 градусов. В Сваляве ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем +26...+28 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +29...+34 градуса. В центре Украины переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, днем местами грозы, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +29...+34 градуса. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +29...+34 градуса. На юге Украины переменная облачность, преимущественно без осадков, только в Одесской области местами кратковременный дождь с грозой, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +30...+35 градусов. В Крыму переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами сильный, днем местами грозы и град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы, 15-20 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +25...+30 градусов. В Ялте ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами сильный, температура ночью +21...+23 градуса, днем +29...+31 градус. 14 июля температура воды в Черном и Азовском морях +25...+28 градусов, в Днепре возле Киева +25 градусов.